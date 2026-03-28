Alla deriva nel Mediterraneo per sei giorni senza acqua né cibo è strage | Gettavamo i morti in mare

Ventidue migranti sono deceduti dopo essere rimasti sei giorni in mare senza acqua né cibo, al largo delle coste greche. A bordo di un gommone, le persone coinvolte hanno riferito di aver gettato alcuni dei morti in mare durante la navigazione. La vicenda è stata segnalata dalle autorità locali, che hanno avviato le verifiche sulla vicenda.

Salvati 26 migranti al largo di Creta, almeno un'altra ventina sarebbero morti nella traversata. Due ragazzi di 19 e 22 anni sono stati arrestati con l'accusa di essere trafficanti Ventidue migranti sono morti al largo delle coste della Grecia dopo sei giorni alla deriva in mare a bordo di un gommone. Lo ha riferito la guardia costiera greca sulla base della testimonianza dei sopravvissuti. Nella serata di ieri, venerdì 27 marzo, le autorità locali hanno soccorso 26 persone, tra cui una donna e un minore, al largo di Creta. I sopravvissuti, tratti a bordo di un'imbarcazione dell'Agenzia europea per la gestione delle frontiere Frontex, hanno affermato che i corpi delle vittime sono stati gettati in mare. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Alla deriva nel Mediterraneo per sei giorni senza acqua né cibo, è strage: "Gettavamo i morti in mare" Articoli correlati Intrappolato nel fango per giorni senza cibo né acqua, salvato 36enne in Florida: era scomparso a San ValentinoAndrew Giddens, 36enne di Jacksonville, in Florida (Usa), era scomparso a San Valentino, lo scorso 14 febbraio. La storia del naufrago trovato vivo in Africa dopo 14 giorni alla deriva nel Mediterraneo senza cellulareL'uomo, un anziano di 69 anni, è stato individuato e soccorso in acque algerine dopo 14 giorni alla deriva su un piccolo veliero di 9 metri: i suoi... Una selezione di notizie su Alla deriva nel Mediterraneo per sei... Temi più discussi: Che fine ha fatto la nave russa Arctic Metagaz alla deriva nel Mediterraneo?; Nave russa con gas alla deriva: rischio disastro tra Sicilia e Malta; Metaniera russa alla deriva nel Mediterraneo: il WWF chiede l’intevento dell’UE; Metaniera russa alla deriva nel Mediterraneo: le quattro ipotesi d’intervento. Petroliera russa alla deriva nel Mediterraneo, stabilizzata e trainata verso la LibiaAggiornamenti sulla petroliera russa Arctic Metagaz alla deriva nel Mediterraneo: è stata stabilizzata, verrà trainata verso la Libia. tgcom24.mediaset.it Che fine ha fatto la nave russa Arctic Metagaz alla deriva nel Mediterraneo?Entrata in acque libiche, Libia ed Eni hanno avviato un'operazione di emergenza per mettere in sicurezza la nave senza equipaggio che trasporta ancora ... avvenire.it PoliBa e Tecnopolo Mediterraneo insieme per la ricerca e la sostenibilità Il 23 marzo, a Taranto, il Politecnico di Bari ha firmato un importante protocollo di intesa triennale con il Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile, insieme agli altri atenei pu - facebook.com facebook Il Mediterraneo è uno dei mari più inquinati da microplastiche al mondo: qui si concentra circa il 7% del totale globale. In alcune aree, e in modo variabile, le densità possono raggiungere valori paragonabili a quelli dei grandi vortici oceanici. buff.ly/sAcBc x.com