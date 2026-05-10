Braccianti morti nel furgone finito nel canale il soccorritore | Ho sentito le urla disperate sott?acqua

Due braccianti sono morti quando il furgone su cui viaggiavano è finito in un canale a Chioggia. Un soccorritore presente sulla scena ha riferito di aver udito urla e pianti provenienti dall’acqua, e di aver visto alcune persone sedute sull’erba vicino al bacino che si dimenavano e gridavano. La dinamica dell’incidente e il numero di persone coinvolte sono ancora oggetto di indagine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui