Braccianti morti nel furgone finito nel canale il soccorritore | Ho sentito le urla disperate sott?acqua
Due braccianti sono morti quando il furgone su cui viaggiavano è finito in un canale a Chioggia. Un soccorritore presente sulla scena ha riferito di aver udito urla e pianti provenienti dall’acqua, e di aver visto alcune persone sedute sull’erba vicino al bacino che si dimenavano e gridavano. La dinamica dell’incidente e il numero di persone coinvolte sono ancora oggetto di indagine.
CHIOGGIA - «C’erano delle persone sedute sull’erba a fianco al bacino, gridavano e si dimenavano. Poi mi sono reso conto che le urla e i pianti disperati che sentivo non provenivano da loro, ma dal furgoncino che si trovava piantato nel pantano, nell’acqua». A lanciare l’allarme, ieri mattina attorno alle 6.30, non sono stati i braccianti riusciti a mettersi in salvo dalla trappola mortale in cui si era trasformato il Ford Transit rosso che ogni giorno li portava al lavoro. È stato un passante. Un uomo residente a Sottomarina, sulla settantina, che percorre la Strada Margherita da anni per raggiungere la propria campagna. «Sono partito da casa attorno alle 6 – racconta l’uomo – e verso le 6.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
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