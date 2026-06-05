Selvaggia Lucarelli, attualmente senza incarico televisivo, si concentra sulla sua newsletter, che secondo stime avrebbe un valore di circa 1,77 milioni di euro. La conduttrice è al centro di voci di corridoio che la indicano come possibile nuova conduttrice de “L’Isola dei Famosi”, anche se Mediaset non ha confermato ufficialmente questa candidatura. La presenza di queste indiscrezioni alimenta le speculazioni su un suo possibile ritorno in tv.

Anche se Mediaset non si sbilancia, le voci su Selvaggia Lucarelli quale nuova conduttrice de “L’Isola dei Famosi ” sono talmente solide e onnipresenti che pare difficile ipotizzare una soluzione diversa. Soluzione che invece è diventata un problema per Milly Carlucci, che ormai da dieci anni si affida ai commenti personali e personalizzati della Lucarelli, giurata divisiva ma assolutamente efficace di “ Ballando con le Stelle ”, per rimpolpare di polemica, accidia e invidia il programma tv più naftalinico della Rai. Che lo show di Ballandi sia molto diverso dalla versione originale inglese o da quella Usa, concentrate sulle performance di... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - Rimpianta dalla Rai e contesa da Mediaset, Selvaggia Lucarelli si consola con la sua newsletter da 1,77 milioni di euro

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