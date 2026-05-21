Sapete quanto guadagna Selvaggia Lucarelli con la sua newsletter? La cifra è davvero esagerata | guadagni record

Recentemente si è diffusa la notizia riguardo ai guadagni di una nota giornalista e personaggio televisivo attraverso la sua newsletter. La cifra raccolta da questa attività supera di gran lunga quella di molte altre iniziative analoghe, attirando l’attenzione per l’entità delle entrate generate. La professionista ha saputo sviluppare un modello di business che sfrutta la sua notorietà, riuscendo a monetizzare la propria presenza online in modo considerevole. La sua attività editoriale si configura come una delle più redditizie nel panorama digitale attuale.

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