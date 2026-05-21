Sapete quanto guadagna Selvaggia Lucarelli con la sua newsletter? La cifra è davvero esagerata | guadagni record
Recentemente si è diffusa la notizia riguardo ai guadagni di una nota giornalista e personaggio televisivo attraverso la sua newsletter. La cifra raccolta da questa attività supera di gran lunga quella di molte altre iniziative analoghe, attirando l’attenzione per l’entità delle entrate generate. La professionista ha saputo sviluppare un modello di business che sfrutta la sua notorietà, riuscendo a monetizzare la propria presenza online in modo considerevole. La sua attività editoriale si configura come una delle più redditizie nel panorama digitale attuale.
Dietro al personaggio televisivo pungente e divisivo che il pubblico conosce da anni, c’è anche un’imprenditrice digitale capace di trasformare la propria popolarità in un progetto editoriale milionario. Selvaggia Lucarelli, infatti, con la newsletter Vale Tutto ha raggiunto numeri impressionanti, costruendo in pochissimo tempo una vera macchina economica che oggi rappresenta uno dei casi editoriali più sorprendenti del panorama italiano online. I guadagni record di Selvaggia Lucarelli: ecco la cifra shock. Secondo quanto riportato da ItaliaOggi, la newsletter Vale Tutto, fondata da Selvaggia Lucarelli insieme a Lorenzo Biagiarelli attraverso la società Boutade, avrebbe generato nel 2025 ricavi per circa 1,77 milioni di euro. 🔗 Leggi su Donnapop.it
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