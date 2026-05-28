Selvaggia Lucarelli si prende tutto | Belén fuori da Mediaset?
Una firma improvvisa ha portato a un cambio di programma nella prossima stagione televisiva. Belén, tra le protagoniste più note, sembra essere stata esclusa da Mediaset. La decisione riguarda un accordo contrattuale che ha portato a cancellare la sua presenza nel palinsesto. La notizia si diffonde tra i media e i fan, senza ulteriori dettagli ufficiali.
Una firma inaspettata ridefinisce i giochi della prossima stagione televisiva, lasciando una delle protagoniste più amate tagliata fuori Secondo quanto riportato da La Sintesi, Selvaggia Lucarelli è pronta a diventare uno dei volti principali di Mediaset grazie a un accordo in esclusiva della durata di tre anni. La svolta immediata riguarda un primo contratto annuale che supera il milione di euro, mentre sono già in corso trattative per garantire un rinnovo anche per la stagione successiva. “Il volto di punta di Ballando con le stelle, decide di lasciare la Rai in cambio di un mega contratto con Pier Silvio”. Il passaggio segna anche la fine dell’esperienza di Lucarelli nella giuria di Ballando con le stelle su Rai. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
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Il clamoroso successo della newsletter di Selvaggia Lucarelli x.com
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