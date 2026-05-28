Selvaggia Lucarelli si prende tutto | Belén fuori da Mediaset?

Notizia in breve

Una firma improvvisa ha portato a un cambio di programma nella prossima stagione televisiva. Belén, tra le protagoniste più note, sembra essere stata esclusa da Mediaset. La decisione riguarda un accordo contrattuale che ha portato a cancellare la sua presenza nel palinsesto. La notizia si diffonde tra i media e i fan, senza ulteriori dettagli ufficiali.