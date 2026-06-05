Rimpasto di giunta A Testa Alta propone Perrotta | via libera unanime del gruppo

Il gruppo politico “A Testa Alta” ha annunciato il nome che proporrà per entrare nella prossima Giunta comunale di Orta di Atella. La proposta è stata approvata all’unanimità dal gruppo, che si appresta a partecipare alla fase di rinnovamento amministrativo del Comune.

Si prepara a entrare nella nuova fase amministrativa del Comune di Orta di Atella il gruppo politico “A Testa Alta”, che ha ufficializzato il nome da proporre per l'ingresso nella prossima Giunta comunale. La scelta è ricaduta all'unanimità su Maria Teresa Perrotta, indicata come futura. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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