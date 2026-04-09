Il sindaco di Capannori sta valutando di affidare un incarico tecnico a un assessore esterno, in vista di un possibile rimpasto di giunta. La revoca delle deleghe all’ex assessore, avvenuta circa a metà mandato, si inserisce in questa fase di riorganizzazione dopo due anni di amministrazione. La decisione sembra voler portare a nuove modalità di gestione delle deleghe e delle responsabilità all’interno dell’esecutivo comunale.

Verso l’assessorato esterno da conferire ad un tecnico. La revoca delle deleghe all’ex assessore Davide Del Carlo è arrivata quasi a metà mandato, dopo due anni di governo a Capannori dell’attuale giunta. Sarebbe come fermare un treno in corsa. Difficile. Inoltre, l’urbanistica è una materia strategica, fondamentale ma spinosa per un nuovo assessore che dovrebbe acquisirne gli elementi base e quando ciò potrebbe accadere, in pratica sarebbe terminato il mandato. Serve una persona esperta del settore urbanistico edilizio: il 14 aprile il consiglio comunale approverà il Piano Strutturale Intercomunale e nelle prossime settimane ci sarà da predisporre il Piano Operativo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rimpasto di giunta. Il sindaco Del Chiaro pensa ad assessore tecnico

Arriva un mini rimpasto in Giunta. Il nuovo assessore è Andrea DistasoA un mese e mezzo circa dalle dimissioni di Amos Valvassori nuovo assessore e "rimpastino" nella giunta guidata da Lucia Mantegazza.

Carrara, rimpasto in giunta: revocate le deleghe all’assessore BenfattoCarrara, 25 marzo 2026 – Il rimpasto della discordia vede sacrificata l’assessore a Sport, Turismo e Commercio Lara Benfatto sull’altare degli...

Temi più discussi: Fabrizio Ricca (Lega): In giunta Cirio forse utile un rimpasto di deleghe. Caso Bisteccheria? Andava gestito diversamente; Biella, rimpasto di giunta: spuntano i nomi di Mosca e De Nile. Ma il sindaco frena; Myanmar: il generale Min Aung Hlaing diventa presidente, rimpasto ai vertici della giunta; Carmiano, ancora fibrillazioni e nuove uscite dalla maggioranza dopo il rimpasto.

Rimpasto di giunta. Il sindaco Del Chiaro pensa ad assessore tecnicoDopo aver tolto le deleghe a Del Carlo il primo cittadino studia il ’dossier’. L’obiettivo è evitare di incidere sugli equilibri tra i gruppi della maggioranza. lanazione.it

Rimpasto e dimissioni di Benfatto. C’è chi punta all’accesso agli attiEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it

Ipotesi di rimpasto: l’amante di Sangiuliano prenderà il posto dell’amante di Piantedosi di Eddie Settembrini - facebook.com facebook

Dimissioni di Chiorino, il presidente Cirio sicuro: «Siamo più forti». No al rimpasto di giunta x.com