Nella regione Lazio si registra un rimpasto nella giunta di governo, con la Lega che si prepara a cambiare alcuni componenti. Tra i nomi pronti a lasciare ci sono il rappresentante della provincia di Frosinone e un altro assessore. Non si prevedono comunque ripercussioni nelle funzioni dell’esecutivo, anche se si attendono eventuali annunci ufficiali.

Al loro posto Bordoni e Miele. Il presidente Rocca avrebbe avallato l'operazione, ultimo passaggio la prossima settimana in riunione di giunta Prima Forza Italia, ora la Lega. Nella squadra di governo della Regione Lazio continuano i cambi di interpreti, ma non si creano squilibri. A metà marzo si è dimesso Giuseppe Schiboni (Scuola e Lavoro tra le deleghe principali), che ha lasciato il testimone ad Alessandro Calvi. Nei prossimi giorni sarà il turno di Pasquale Ciacciarelli e Simona Baldassarre, i due in quota Lega nella giunta Rocca. L'addio è frutto di un confronto tutto interno al partito di Matteo Salvini, come ha confermato giorni fa anche Francesco Rocca, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine di un evento. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Regione Lazio, rimpasto di giunta anche nella Lega. Imminente l'addio del ciociaro Ciacciarelli e Baldassarre

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