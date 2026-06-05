Rimini festeggia i 105 anni di nonna Raffaela la città rende omaggio a una delle cittadine più longeve

Notizia in breve

Rimini ha celebrato i 105 anni di nonna Raffaela giovedì 4 giugno. La città ha reso omaggio a una delle cittadine più longeve, con un evento dedicato al suo compleanno. Nonna Raffaela ha raggiunto questa età in buona salute, circondata dalla famiglia. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle norme vigenti, con presenze limitate e attenzione alle misure di sicurezza. La festa ha coinvolto amici e parenti che hanno condiviso il momento speciale.