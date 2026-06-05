Rimini festeggia i 105 anni di nonna Raffaela la città rende omaggio a una delle cittadine più longeve

Da riminitoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Rimini ha celebrato i 105 anni di nonna Raffaela giovedì 4 giugno. La città ha reso omaggio a una delle cittadine più longeve, con un evento dedicato al suo compleanno. Nonna Raffaela ha raggiunto questa età in buona salute, circondata dalla famiglia. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle norme vigenti, con presenze limitate e attenzione alle misure di sicurezza. La festa ha coinvolto amici e parenti che hanno condiviso il momento speciale.

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A Rimini si celebra un traguardo straordinario, quello di nonna Raffaela che giovedì, 4 giugno, ha compiuto 105 anni. Nata ad Ortelle, in provincia di Lecce, il 4 giugno 1921, Raffaela Giannetta vive da 38 anni a Rimini e attualmente è ospite della struttura Asp Valloni, dove è tra le residenti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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