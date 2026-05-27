Ha animato per anni il dibattito culturale della città Cattolica rende omaggio al grande intellettuale

A quattro anni dalla scomparsa, la città di Cattolica ha intitolato la sala conferenze del Centro Culturale Polivalente a Marcello Di Bella, noto intellettuale e ex direttore del centro. La decisione segue un lungo impegno locale nel ricordare il suo contributo al dibattito culturale della zona. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti istituzionali e cittadini, che hanno ricordato il suo ruolo nel promuovere iniziative culturali e il suo impatto sulla comunità.

A 4 anni dalla sua scomparsa, Cattolica rende omaggio al grande intellettuale e indimenticato direttore del Centro Culturale Polivalente Marcello Di Bella con l’intitolazione della sala conferenza del Centro. La cerimonia di svelamento della targa, aperta a tutta la cittadinanza, si terrà venerdì. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Conversazioni in città approfondisce il valore promozionale e socio-culturale del cinema

Notizie e thread social correlati

Apple celebra 50 anni: Tim Cook rende omaggio alla visione che ha cambiato il mondo della tecnologiaIn occasione dei 50 anni dalla fondazione di Apple, Tim Cook ha partecipato a un evento per ricordare il percorso dell’azienda, dalla sua origine in...

La città rende omaggio a Foti: intitolato un largo all'archeologo che ha segnato la storia della ricercaA Reggio Calabria è stato intitolato un largo all’archeologo che ha dato un contributo importante alla valorizzazione del patrimonio storico locale.

Argomenti più discussi: AZIONE CATTOLICA: Verso l’Alto… È Bello!, festa unitaria per i suoi 130 anni; Partigiana e madre costituente, in Cattolica un’aula dedicata a Laura Bianchini; Fili di Storia, trame di Futuro L’Azione Cattolica diocesana celebra i 40 anni dell’unificazione della Diocesi; Wein Tour, Cattolica festeggia dieci anni tra degustazioni e cultura del vino.

Per gli uomini che hanno frequentato persone di culture diverse, cosa ti ha sorpreso di più? reddit

Wein Tour Cattolica, successo per La Decima: migliaia di visitatori tra vino e territorioLa manifestazione celebra i dieci anni trasformando viale Bovio in una passeggiata del gusto con 60 cantine, masterclass e grande partecipazione di pubblico e operatori ... altarimini.it