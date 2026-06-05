A Rimini, la fiera si trasforma in un laboratorio a cielo aperto con l'apertura di The Coach Experience 2026. Tra gli ospiti, oggi è arrivato Franck Ribery, noto ex calciatore. L’evento, dedicato agli allenatori, si concentra su innovazione e passione, creando un ambiente di confronto e formazione. La manifestazione si svolge alla Fiera, attirando professionisti del settore sportivo e appassionati.

Innovazione e passione. Ha preso il via a Rimini la nuova edizione di The Coach Experience 2026, trasformando la fiera in un laboratorio a cielo aperto. Un paradiso per gli allenatori. Il sipario si è alzato ieri su una vera e propria maratona didattica che prevede ben novanta ore di aggiornamento tecnico, equamente distribuite tra lezioni teoriche in aula ed esercitazioni pratiche sul rettangolo verde. Con un parterre di 72 relatori d’élite, la prima giornata ha messo subito in luce la vocazione internazionale e la capacità di interscambio del movimento calcistico italiano. Le aule hanno registrato il tutto esaurito per i focus tattici guidati da professionisti del calibro di Marco Baroni, Alessio Lisci, Luca Rossettini e Antonio Gagliardi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Rimini è il paradiso degli allenatori. Oggi in Fiera sbarca Franck Ribery

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