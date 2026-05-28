The Coach Experience torna in fiera con una serie di incontri e workshop dedicati al calcio. Tra i relatori ci sono ex allenatori come Marco Baroni e Eusebio Di Francesco, insieme a Franck Ribéry, che partecipa con le sue intuizioni internazionali. È presente anche Antonio Pintus, noto per la sua esperienza nel settore atletico. L’evento vede coinvolti professionisti italiani e stranieri nel settore della preparazione e della gestione sportiva.

Da Marco Baroni a Eusebio Di Francesco, passando per le intuizioni internazionali di Franck Ribéry e la sapienza atletica di Antonio Pintus. I giganti della panchina si danno appuntamento da giovedì a sabato della prossima settimana alla Fiera di Rimini per la settima edizione di The Coach Experience. La kermesse dell’ Associazione italiana allenatori di calcio quest’anno non sarà solo il più grande laboratorio di idee del nostro calcio, ma una vera e propria festa di compleanno, visto che l’associazione spegne ben 60 candeline. Un traguardo storico che rende l’evento nazionale clou nel calendario dell’assoallenatori del presidente Renzo Ulivieri una calamita irresistibile per centinaia di tecnici, allenatrici e preparatori pronti a far convergere in Romagna le proprie ambizioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - The Coach Experience torna in fiera. Da Kolarov a Ribery tra i ’docenti’

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