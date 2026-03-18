Stamattina, una persona è uscita di casa per fare footing, preparando il corpo prima di una partita di calcio. Mentre si muoveva lungo il percorso, ha incrociato Franck Ribery, che correva anch’egli nella stessa zona. L’incontro tra i due atleti si è svolto senza ulteriori sviluppi, nel silenzio di una mattina di allenamento.

Immaginate di uscire di casa per fare footing, come riscaldamento prima della "classica" partitella di calcio. E mentre correte, vi trovate ad incrociare per puro caso un ex calciatore capace di sfiorare la vittoria del Pallone d’oro nel 2013 e dei Mondiali nel 2006. Difficilmente i giocatori della Pietà si sarebbero aspettati di incontrare Franck Ribery a due passi dal Faggi. Eppure è successo, poco più di una settimana fa: gli uomini di coach Trupia stavano iniziando l’allenamento fuori dal campo, quando hanno notato un profilo sin troppo riconoscibile: era quello dell’ex-nazionale francese, che con il Bayern Monaco ha vinto tutto. La sua... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Pietà, di corsa insieme a Franck Ribery

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