Natale di Roma 2026 | quattro giorni di eventi gratuiti tra musica arte e storia

Dal 19 al 22 aprile si terrà a Roma il Natale di Roma 2026, un evento che coinvolge la città con quattro giorni di iniziative culturali gratuite. Durante questa manifestazione saranno proposte attività legate alla musica, all’arte e alla storia, distribuite in diverse zone della capitale. L’obiettivo è celebrare la nascita dell’Urbe attraverso un programma che comprende spettacoli e esposizioni aperti a tutti.

Dal 19 al 22 aprile Natale di Roma torna a celebrare la nascita dell’Urbe con un ricco programma di iniziative culturali gratuite diffuse in tutta Roma. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Per il 2779° anniversario della fondazione, la città si anima con concerti, visite guidate, itinerari urbani e appuntament i tra i luoghi più iconici e i quartieri meno centrali, coinvolgendo cittadini e visitatori in un grande racconto collettivo. Cuore delle celebrazioni sarà la giornata del 21 aprile, quando la musica invaderà il centro storico con i concerti delle bande delle Forze Armate.🔗 Leggi su Funweek.it

L'été démesuré de Maria Carolina et sa famille : Entre jets luxueux et fêtes somptueuses

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