La riforma dei medici di famiglia proposta dal ministro della Salute ha suscitato reazioni contrastanti tra le forze politiche. La Lega si oppone alla proposta, mentre le opposizioni criticano l’iniziativa. La discussione sulla riforma è diventata un punto di divisione tra i partiti, con confronti accesi in Parlamento. Nessuna data definitiva è ancora stata fissata per l’approvazione o il ritiro della proposta.

La riforma della medicina territoriale torna al centro del dibattito politico. Al centro dello scontro c’è il progetto del ministro della SaluteOrazio Schillaciche punta a riorganizzare il ruolo dei medici di famiglia e a rafforzare la presenza dei professionisti sanitari nelleCase della Comunità. Secondo indiscrezioni riportate dalla stampa, lamaggioranzasarebbe però divisa sul tema e pronta a frenare l’iniziativa del ministro. A prendere posizione è stato ildipartimento Sanità della Lega, che ha ribadito le perplessità già espresse negli ultimi anni. Secondo il partito diMatteo Salvini, la riforma sarebbe concentrata quasi esclusivamente sullamodifica del rapporto contrattuale dei medici di famiglia e sull’obbligo di presenza nelle Case della Comunità. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Riforma Schillaci, scontro politico: Lega contraria, opposizioni all’attacco

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