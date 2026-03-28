Ristori Harry stoppati da Cdm si accende lo scontro politico | Regione ridimensiona opposizioni all’attacco

Il Consiglio dei ministri ha deciso di impugnare la legge regionale siciliana riguardante i ristori per il ciclone Harry, che ha causato ingenti danni sulla riviera jonica e in altre zone dell’isola tra il 19 e il 21 gennaio 2026. La decisione ha scatenato reazioni immediate, con la regione che ha ridimensionato la portata della normativa e le opposizioni che hanno accusato il governo di intervenire in modo controverso.

Palazzo d’Orléans ridimensiona lo scontro parlando di un nodo tecnico legato al Durc e di una possibile soluzione in sede nazionale ma è polemica su responsabilità politiche e ritardi negli interventi Dal governo regionale arriva una precisazione che punta a ridimensionare lo scontro: secondo Palazzo d’Orléans, l’impugnativa riguarderebbe esclusivamente un aspetto tecnico legato al Durc (Documento unico di regolarità contributiva) e non l’intero impianto della legge da 40,8 milioni di euro destinati ai ristori. Il ministero del Lavoro, competente in materia, avrebbe sollevato il rilievo nell’ambito delle norme su previdenza sociale e concorrenza, ma – viene sottolineato – si tratterebbe di una questione circoscritta, già oggetto di interlocuzione tra Regione e Stato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Ristori Harry stoppati da Cdm, si accende lo scontro politico: Regione ridimensiona, opposizioni all’attacco Articoli correlati Leggi anche: Caso Renee Nicole Good, si accende lo scontro politico negli Stati Uniti sul metodo Trump Sanremo, la rinuncia di Pucci accende lo scontro politico(LaPresse) La rinuncia di Andrea Pucci a Sanremo accende lo scontro tra maggioranza e opposizione.