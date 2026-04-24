Riforma medici di famiglia scontro sulla bozza Schillaci | ‘Distrugge il sistema’ cosa cambia davvero

Una nuova proposta di riforma della medicina generale ha scatenato un acceso dibattito tra il ministero della Salute e i medici di famiglia. La bozza, presentata dal ministro, introduce modifiche che hanno portato a reazioni contrastanti. La discussione riguarda principalmente le modalità di organizzazione e i servizi offerti dai medici di base. La questione è al centro di un confronto tra le parti coinvolte.

La bozza di riforma accende lo scontro con i medici. È scontro aperto sulla riforma della medicina generale proposta dal ministro della Salute Orazio Schillaci. La bozza di decreto legge, illustrata in Conferenza delle Regioni, ha scatenato una dura reazione della Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg), che parla di un provvedimento “inattuabile e pericoloso per i pazienti”. Secondo il sindacato, la riforma rischia di “distruggere il medico di famiglia”, intervenendo in modo radicale su un sistema che oggi garantisce l’assistenza territoriale a milioni di cittadini. Le accuse della Fimmg: “Riforma mai discussa e piena di contraddizioni”.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Riforma medici di famiglia, scontro sulla bozza Schillaci: ‘Distrugge il sistema’, cosa cambia davvero Notizie correlate Medici di famiglia fino a 72 anni, cosa cambia con il decreto PNRR sulla sanitàIl decreto PNRR approvato alla Camera interviene anche sulla sanità e introduce una misura che riguarda direttamente l’assistenza sul territorio. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Medici di famiglia. Cambia la convenzione con nuovi obblighi organizzativi e dipendenza su base volontaria. Arriva la riforma Schillaci per far funzionare le Case della Comunità. Ecco la bozza; Riforma dell’assistenza primaria: medici di famiglia tra convenzione e assunzione nelle Case di comunità; Medici di famiglia dipendenti per le Case di Comunità. E’ rivolta contro la riforma di Schillaci; Arriva il medico di famiglia dipendente pubblico. Riforma dell’assistenza primaria: medici di famiglia tra convenzione e assunzione nelle Case di comunitàIl decreto Schillaci introduce un modello duale per i medici di famiglia, con nuove regole di lavoro e remunerazione per garantire il funzionamento delle Case di comunità. ilsole24ore.com Medici: cosa prevede la riforma Schillaci e perché i dottori sbraitanoRiguardo al ruolo dei medici di famiglia, la bozza della riforma dell’assistenza primaria del ministro della Salute Orazio Schillaci ... startmag.it Riforma medici di base Occhiuto sostiene il rafforzamento della sanità territoriale: Il rafforzamento dell’assistenza sanitaria territoriale viene indicato come una priorità per affrontare le criticità del sistema sanitario. Secondo il presidente della Regione Calabria facebook Riforma #medici di famiglia. #Sereni ( @pdnetwork ): “Senza un testo impossibile un confronto serio e costruttivo” quotidianosanita.it/insights/seren… x.com