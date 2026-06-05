Una diffida è stata inviata alla Regione dopo che il decreto sulla riforma della formazione ha eliminato i corsi dal repertorio, creando confusione tra le scuole. La decisione potrebbe bloccare i percorsi formativi e mettere a rischio l’occupazione dei giovani coinvolti. La situazione ha generato una forte opposizione da parte delle istituzioni scolastiche, che chiedono chiarimenti e interventi per evitare conseguenze negative.

Scontro sulla formazione in Campania: scuole contro il decreto che elimina i corsi dal repertorio, rischio blocco percorsi e lavoro per i giovani. NAPOLI – Il Movimento Libero e Autonomo delle Scuole di Formazione Autofinanziate ha notificato alla Regione Campania una diffida e atto di formale messa in mora contro il Decreto Dirigenziale n. 325 del 21 maggio 2026 della Direzione Generale Lavoro e Formazione Professionale, pubblicato sul BURC n. 27 del 1° giugno 2026, chiedendone la sospensione e l’annullamento in autotutela. Il decreto prevede che le schede dei corsi oggi attivabili restino nell’area pubblica del Repertorio regionale delle qualificazioni (RRTQ) per soli dieci giorni dalla pubblicazione; decorso tale termine, le schede non saranno più accessibili. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Riforma formazione, diffida alla Regione: caos corsi e lavoro a rischio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lavoro e formazione, Fenailp alla Regione: Serve un tavolo tecnico permanenteLunedì 4 maggio si è tenuto presso la Camera di commercio di Salerno l’incontro organizzato dalla Fenailp Artigianato, dedicato ai quadri generali...

Intesa Sanpaolo e Confindustria Alberghi, formazione e lavoro per i giovani: corsi gratuiti anche a NapoliIntesa Sanpaolo e Confindustria Alberghi hanno avviato un programma di corsi gratuiti dedicati ai giovani interessati a lavorare nel settore...

Formazione professionale, arriva la diffida: il Movimento contro la Regione CampaniaIl Movimento Libero e Autonomo delle Scuole di Formazione Autofinanziate ha notificato alla Regione Campania una diffida e atto di formale messa in mora ... napolivillage.com

Perché la riforma degli istituti tecnici non piace a insegnanti e studentiAnche secondo il presidente dell’Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, questa riforma serviva da tempo, dato che il grande problema oggi continua a essere che gli studenti non hanno ... ilpost.it