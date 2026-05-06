Lavoro e formazione Fenailp alla Regione | Serve un tavolo tecnico permanente

Lunedì 4 maggio si è tenuto presso la Camera di commercio di Salerno l’incontro organizzato dalla Fenailp Artigianato, dedicato ai quadri generali dell’artigianato. Alla riunione hanno partecipato rappresentanti di diversi settori e istituzioni, dando vita a un momento di confronto pubblico molto partecipato. La discussione ha riguardato temi legati a lavoro e formazione, con l’obiettivo di istituire un tavolo tecnico permanente per affrontare le questioni più urgenti.

Si è svolta lunedì scorso, 4 maggio, presso la Camera di commercio di Salerno, la prima edizione dei Quadri Generali dell’Artigianato, promossa dalla Fenailp Artigianato, che ha fatto registrare una partecipazione ampia, autorevole e altamente qualificata. Imprenditori, istituzioni, mondo accademico, scuola e formazione si sono confrontati in un momento di analisi e proposta che ha ribadito con forza il ruolo strategico dell’artigianato nello sviluppo economico dei territori, ma anche l’urgenza di affrontare le criticità che ne frenano la crescita. Su tutte, il tema del disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, oggi uno dei principali ostacoli alla competitività delle imprese artigiane.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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