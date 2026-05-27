Intesa Sanpaolo e Confindustria Alberghi formazione e lavoro per i giovani | corsi gratuiti anche a Napoli

Intesa Sanpaolo e Confindustria Alberghi hanno avviato un programma di corsi gratuiti dedicati ai giovani interessati a lavorare nel settore turistico-ricettivo. Le iniziative prevedono percorsi di formazione rivolti a giovani residenti in diverse città, tra cui Napoli. L’obiettivo è offrire competenze pratiche e strumenti utili per l’inserimento nel mercato del lavoro nel settore alberghiero e turistico. Le iscrizioni sono aperte e le lezioni si svolgono presso strutture locali.

Nuove opportunità per i giovani che vogliono entrare nel settore turistico-ricettivo. Intesa Sanpaolo, Confindustria Alberghi, Isybank e Generation Italy lanciano il progetto congiunto “Giovani e Lavoro”, con percorsi di formazione gratuiti e collaborazione diretta con le imprese del comparto, per favorire un collegamento immediato tra formazione e inserimento professionale. Il nuovo corso si chiama “Hospitality Food & Beverage” ed è dedicato ai ragazzi tra i 18 e i 29 anni interessati a lavorare nella ristorazione e nei servizi di sala. Le classi partiranno a inizio giugno e saranno attivate in più città italiane, tra cui Napoli, Firenze, Padova e Bari. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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