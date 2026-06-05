Nessuna novità sulla riforma della medicina generale e sulle Case di Comunità. La rappresentanza dei medici di famiglia ha dichiarato di non aver ricevuto aggiornamenti recenti riguardo alle modifiche previste. La mancanza di comunicazioni ufficiali prosegue da tempo, lasciando in attesa le parti coinvolte. La situazione rimane invariata senza annunci o cambiamenti ufficiali comunicati in ambito sanitario.

Sulla riforma della medicina generale “nessuna nuova, buone nuove. Non abbiamo avuto più notizie dopo l’incontro del 13 maggio con ministero della Salute, Regioni, rappresentanti della Maggioranza, presidenti delle due commissioni Affari sociali di Senato e Camera e Dipartimento Affari legislativi della Presidenza del Consiglio per verificare la legittimità dei processi di riforma previsti. So che la settimana successiva c’è stato un incontro con i pediatri e ora siamo in attesa delle decisioni. Nel frattempo mi pare che l’urgenza sia passata: il decreto si sarebbe dovuto fare entro fine maggio e siamo al 4 giugno. Il problema non si pone”.... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Riforma e Case di Comunità, Scotti (Fimmg): “Nessuna nuova buone nuove”

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