Medici di famiglia nelle Case di comunità | il decreto Schillaci che fa infuriare la Fimmg

Il decreto Schillaci ha suscitato proteste tra i medici di famiglia, considerati potenziali protagonisti nelle nuove Case di comunità. La questione riguarda il ruolo che i medici di famiglia avranno in queste strutture, che sono state introdotte per riorganizzare l’assistenza sanitaria territoriale. La normativa attuale prevede un coinvolgimento diretto di questi professionisti, ma le reazioni sono state di disappunto.

Potrebbero essere i medici di famiglia a garantire il funzionamento delle nascenti Case di comunità, 1.715 maxi ambulatori realizzati in tutta Italia con 2 miliardi di fondi del Pnrr che dovrebbero diventare operativi entro il prossimo 30 giugno. Ieri il ministro della Salute Orazio Schillaci ha illustrato alla Conferenza delle Regioni la bozza della riforma, che punta a “dare agli italiani una sanità più efficiente e vicina ai cittadini, in particolare ai più fragili”. I medici di famiglie nelle Case di comunità. Entro maggio, ha fatto sapere Schillaci, dovrebbe arrivare il decreto legge che darà sostanza alla sua proposta. La riforma prevede la possibilità per il medico di famiglia, su base volontaria, di diventare dipendente del Servizio sanitario, per essere impiegato sul territorio e in particolare nelle Case di comunità.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medici di famiglia nelle Case di comunità: il decreto Schillaci che fa infuriare la Fimmg Notizie correlate Arriva il decreto Schillaci: i medici di famiglia diventano dipendenti pubbliciUn medico di famiglia al centro dell’assistenza territoriale, motore delle Case di Comunità che stanno aprendo in tutta Italia e con un contratto da... Medici di famiglia, ora possono diventare dipendenti pubblici con il decreto SchillaciIl ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha presentato alla Conferenza delle Regioni la bozza di un decreto legge che ridisegna il ruolo dei... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Medici di famiglia. Cambia la convenzione con nuovi obblighi organizzativi e dipendenza su base volontaria. Arriva la riforma Schillaci per far funzionare le Case della Comunità. Ecco la bozza; Riforma dell’assistenza primaria: medici di famiglia tra convenzione e assunzione nelle Case di comunità; Arriva il decreto Schillaci, i medici di famiglia dipendenti pubblici e perno delle case di comunità; Arriva il medico di famiglia dipendente pubblico. Ugl: Favorevoli a nuovo ruolo medici famigliaUgl Salute esprime in una nota parere favorevole sulle linee guida della riforma della medicina territoriale presentate dal ministro Schillaci, che prevedono un nuovo assetto per i medici di famiglia ... quotidianosanita.it Riforma dell’assistenza primaria: medici di famiglia tra convenzione e assunzione nelle Case di comunitàIl decreto Schillaci introduce un modello duale per i medici di famiglia, con nuove regole di lavoro e remunerazione per garantire il funzionamento delle Case di comunità. ilsole24ore.com Decreto Schillaci, medici di base in rivolta: dagli orari agli stipendi, cosa cambia facebook Decreto Schillaci, cosa cambia per i medici di famiglia #medicidibase x.com