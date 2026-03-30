Apertura delle Case di Comunità | la FIMMG accoglie con favore il nuovo modello di sanità territoriale e sigla l’accordo con l’ASL
La Federazione Italiana Medici di Medicina Generale ha annunciato un accordo con l’ASL riguardante l’apertura delle nuove Case di Comunità nella provincia. Questa iniziativa rappresenta un cambiamento nell’organizzazione dell’assistenza sanitaria sul territorio, con l’obiettivo di migliorare i servizi rivolti ai cittadini. Le strutture sono pronte ad entrare in funzione nelle prossime settimane.
L’intesa prevede che i medici di famiglia, pur mantenendo il proprio ruolo centrale nell’assistenza fiduciaria presso gli studi, possano partecipare su base volontaria alle attività ambulatoriali delle Case di Comunità In vista dell’imminente apertura delle Case di Comunità sul territorio provinciale, la Federazione Italiana Medici di Medicina Generale (FIMMG) esprime soddisfazione per un passaggio che segna un’evoluzione importante nell’organizzazione dell’assistenza sanitaria territoriale. Grazie al confronto con l’Azienda Sanitaria, è stato definito un accordo che disciplina la partecipazione dei Medici di Medicina Generale alle attività... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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