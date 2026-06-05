Rifiuti Tari in calo a Sermoneta E tra le novità c’è il bonus sociale

A Sermoneta la Tari registra un calo e viene introdotto il bonus sociale per le famiglie in difficoltà. Il Consiglio comunale ha approvato il nuovo Piano economico-finanziario del servizio rifiuti per il periodo 2026-2029. La decisione riguarda principalmente l’aspetto economico, con una riduzione delle tariffe e l’attivazione del sostegno per le famiglie più bisognose. La delibera è stata approvata senza ulteriori dettagli pubblicati.

Tari in lieve calo a Sermoneta, che adotta anche il bonus sociale per le famiglie in difficoltà. Il Consiglio comunale ha infatti approvato il nuovo Piano economico finanziario del servizio rifiuti per il periodo 2026-2029 e il dato più rilevante riguarda proprio l’aspetto economico. Per il 2026. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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