Bonus sociale rifiuti | arriva lo sconto sulla Tari per le famiglie in difficoltà

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ha approvato le modalità di attuazione del bonus sociale rifiuti tramite un nuovo provvedimento e un Testo Unico. La misura prevede uno sconto sulla tassa rifiuti destinato alle famiglie che si trovano in condizioni di disagio economico. La normativa stabilisce i criteri e le procedure per l'accesso all'agevolazione.

Dal 2026 scatta la misura che prevede una riduzione del 25 per cento del tributo comunale per chi possiede Isee fino a 9.530 euro, soglia che sale a 20.000 euro per i nuclei con almeno quattro figli BRINDISI - A Brindisi, la Tari si attesta stabilmente tra le più onerose d'Italia, con un costo medio per nucleo famigliare di circa 529-530 euro annui. A sostegno delle famiglie in difficoltà economica, a partire dal 2026, è stato introdotto il nuovo bonus sociale rifiuti. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) ha definito le modalità operative del nuovo bonus sociale rifiuti, con apposito provvedimento e relativo Testo Unico, introducendo un'importante agevolazione per le famiglie in condizioni di disagio economico. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Bonus sociale rifiuti: arriva lo sconto sulla Tari per le famiglie in difficoltà Articoli correlati Leggi anche: Bonus Tari 2026, sconto del 25% sulla tassa rifiuti: chi ne ha diritto e quando arriva Sconto sulla Tari per chi bonifica l'amianto e bonus idrico per le famiglie disagiateSono due le misure pubblicate di recente dall’amministrazione comunale a sostegno dei cittadini. Una selezione di notizie su Bonus sociale Temi più discussi: Bonus sociale rifiuti; ALIFE. Bonus sociale rifiuti, dal 2026 c'è lo sconto del 25% sulla Tari. Ma al Municipio lo sanno???; Bonus rifiuti 2026 calcolato al netto degli sconti comunali: ecco come funziona. La circolare Arera; Bonus rifiuti: addio errori e ritardi con la soluzione digitale che rivoluziona il servizio. COMUNE MANFREDONIA TARI 2026, acconti congelati e sconti sociali: cosa cambia per i cittadiniLa tassa sui rifiuti resta un cantiere aperto. Con la delibera n.64, la Giunta di Manfredonia decide di emettere l’acconto TARI 2026 utilizzando le tariffe dell’anno precedente, rinviando il calcolo d ... statoquotidiano.it Tari 2026, come funziona lo sconto del 25% e chi può ottenerloLa Tari resta una delle voci più pesanti tra le spese domestiche e ogni riduzione, anche parziale, può fare la differenza. Anche per il 2026 è confermata ... finanza.com Sai che potresti avere diritto al Bonus Sociale per luce e gas Si tratta di una misura di tutela prevista da ARERA per sostenere le famiglie e le persone che si trovano in condizioni di disagio economico o fisico. Ma chi ne ha diritto Come viene riconosciuto - facebook.com facebook Dl bollette: Gusmeroli, approvato bonus sociale anche per teleriscaldamento. 'Sono molto molto soddisfatto' #ANSA x.com