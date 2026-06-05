A Montecatini Terme sono stati segnalati rifiuti abbandonati lungo le strade, con diversi materiali lasciati davanti ai cassonetti. La questione del decoro urbano e dell’abbandono dei rifiuti continua a essere al centro delle discussioni tra cittadini e amministrazione. Non sono stati comunicati interventi specifici o sanzioni recenti. La situazione evidenzia la presenza di rifiuti di vario tipo lungo le vie della città.

Montecatini Terme, 5 giugno 2026 – I temi dell’abbandono dei rifiuti in strada e del decoro urbano si intrecciano nel dibattito cittadino degli ultimi giorni. Se qualcuno dovesse chiedere ai residenti quale sia oggi l’emergenza più sentita e discussa nei quartieri cittadini, la risposta sarebbe probabilmente unanime. L’abbandono selvaggio dei rifiuti è tornato a essere un problema in diverse zone della città termale, da Nord a Sud. Il sindaco Claudio Del Rosso e l’assessore all’ambiente Luca Bini hanno appena convocato Alia, responsabile del servizio. “La situazione non sta certo funzionando bene, soprattutto in questi giorni – sottolinea il Comune – e vogliamo capire i motivi della situazione”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rifiuti abbandonati in strada, davanti ai cassonetti c’è di tutto

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