Rifiuti abbandonati di notte vicino ai cassonetti e lungo via Appia Scattano i controlli | Tolleranza zero

Negli ultimi giorni a Casagiove sono stati segnalati numerosi episodi di abbandono di rifiuti durante le ore notturne, soprattutto nelle zone vicino ai cassonetti e lungo via Appia. Le autorità hanno avviato controlli mirati e dichiarato una politica di tolleranza zero nei confronti di chi viola le norme sulla gestione dei rifiuti, in risposta a comportamenti che si sono verificati in aree particolarmente interessate dal fenomeno.

Casagiove torna a fare i conti con l’inciviltà. Negli ultimi giorni, diversi episodi di abbandono illecito di rifiuti hanno interessato alcune zone sensibili del territorio, in particolare le aree adiacenti ai contenitori per la raccolta degli indumenti usati e il tratto di via Appia.Una.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Rifiuti di Fisciano abbandonati a Pellezzano: scattano controlli e multeA Pellezzano continuano, senza sosta, i controlli per frenare l’onda lunga dell’inciviltà diffusa, che in questo caso travalica anche i confini... Rifiuti abbandonati a Empoli, scattano controlli e multeSacchi neri abbandonati in strada, rifiuti ingombranti ammassati nei parcheggi, buste della spazzatura appoggiate alle campane del vetro. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il Primo Maggio si fermano i servizi; Rifiuti abbandonati per strada, numeri choc a Foggia: immortalati 3600 illeciti in meno di 8 mesi; Reggio Calabria, cittadini esasperati per i rifiuti abbandonati: Serve più controllo e verifiche sulla Tari; Liberazione, grandi pulizie. Dieci tonnellate di rifiuti. Orari, otto i locali multati. Olbia, rifiuti abbandonati in via Martino BassiOlbia. Strade come discariche, rifiuti abbandonati come se fosse la normalità. Ennesima segnalazione del mancato senso civico, ordine e ... olbia.it Rifiuti, decine di sacchi abbandonati a Turago Caccia ai responsabiliDecine di sacchi scaricati nei campi. Ancora una volta. Le campagne di Giussago continuano ad essere nel mirino degli inquinatori. Teatro dell’ennesimo abbandono di rifiuti, questa volta, la frazione ... laprovinciapavese.gelocal.it https://www.aprilianews.it/cronaca/aprilia-rifiuti-abbandonati-a-genio-civile/ - facebook.com facebook Rifiuti abbandonati per strada, numeri choc a Foggia: immortalati 3600 illeciti in meno di 8 mesi x.com