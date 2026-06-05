Al Golden Gala di Roma, il campione olimpico di Tokyo ha corso i 100 metri in meno di 10 secondi, segnando il rientro dopo due anni difficili. La sua prestazione si è fermata a 9 secondi e 95 centesimi.

Dopo due anni difficili, Marcell Jacobs torna sotto la barriera dei 10 secondi. Al Golden Gala di Roma il campione olimpico di Tokyo chiude i 100 metri in 9.99, quinto nella gara vinta da Noah Lyles in 9.88, ma soprattutto ritrova un tempo che mancava dall’agosto 2024. Più del piazzamento, conta il segnale lanciato dall’azzurro, che davanti al pubblico dell ’Olimpico ha confermato i progressi mostrati nelle ultime settimane e rilanciato le proprie ambizioni. Una prestazione che rappresenta un passo importante nel percorso di rilancio iniziato con il ritorno a Roma e alla guida tecnica di Paolo Camossi. Jacobs ritrova fiducia: “È un percorso, posso dare ancora tanto”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Riecco Marcell Jacobs: al Golden Gala di Roma torna sotto i 10 secondi. “So che posso dare ancora tanto”

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