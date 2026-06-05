Durante il Golden Gala-Pietro Mennea a Roma, tre atleti italiani hanno conquistato vittorie nelle rispettive discipline. Andy Diaz, Leo Fabbri e Matteo Sioli hanno ottenuto risultati di rilievo, contribuendo al successo complessivo della squadra italiana. Inoltre, il velocista Jacobs ha corso i 100 metri in meno di 10 secondi, stabilendo un nuovo record personale.

Andy Diaz, Leo Fabbri e Matteo Sioli. L’Italia fa festa al Golden Gala-Pietro Mennea con un tris di vittorie. Il più atteso all’Olimpico di Roma era Marcell Jacobs, certo, ma i 100 che ha ‘ritrovato’ erano di livello per ora troppo alto per puntare alla vittoria. Davanti a tutti il campione olimpico Noah Lyles in 9“88, secondo Eseme (9“94), terzo Tebogo (9“95). Poi Anthony (9“96) ed ecco Marcell, quinto in 9“99. Il ritorno sotto i 10 secondi è in ogni caso un’ottima notizia per l’oro di Tokyo 2021. Andy (nella foto) vince da padrone la gara del triplo infiammando subito l’OIimpico prima del tramonto: il 17,59 alla quinta prova (preceduto da un 17,58) basta e avanza per staccare tutti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Golden Gala a Roma. Diaz, Fabbri e Sioli: è tris d’Italia. Jacobs torna sotto i 10 secondi

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Grande Italia al Golden Gala di Roma 2026: vincono Diaz, Fabbri e Sioli

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