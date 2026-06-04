Italia in trionfo al Golden Gala | Diaz Fabbri e Sioli vincono! Marcell Jacobs torna Messia sotto i 10 Battocletti soffre

Marcell Jacobs ha corso i 100 metri in meno di 10 secondi, vincendo la gara maschile. Diaz, Fabbri e Sioli hanno conquistato rispettivamente le vittorie in diverse discipline. Battocletti ha concluso con tempi più lenti rispetto alle sue prestazioni precedenti. La serata si è svolta allo Stadio Olimpico di Roma, nell’ambito della tappa di Diamond League dedicata a Pietro Mennea.

Serata memorabile allo Stadio Olimpico di Roma, dove è andato in scena il Golden Gala intitolato alla memoria del compianto Pietro Mennea, tappa valida per la Diamond League (il massimo circuito internazionale itinerante di atletica). L’Italia ha festeggiato tre vittorie di lusso con Andy Diaz (salto triplo), Leonardo Fabbri (getto del peso) e Matteo Sioli (salto in alto), ma si esulta anche per l’imperiale ritorno di Marcell Jacobs (sotto i dieci secondi sui 100 metri dopo due anni). Controprestazione di Nadia Battocletti (tredicesima sui 5000 metri, in chiara difficoltà fisica), da annotare le migliori prestazioni mondiali stagionali nel... 🔗 Leggi su Oasport.it

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