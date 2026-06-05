Riciclava proventi di reato a Dubai | liquidatore indagato anche per bancarotta fraudolenta ed evasione
Un liquidatore è indagato per riciclaggio di denaro proveniente da reati commessi a Dubai. L’indagine, condotta dalla Guardia di Finanza di Bergamo e coordinata dalla Procura locale, ha riguardato anche accuse di bancarotta fraudolenta ed evasione fiscale. Le indagini si sono concentrate su un’attività di riciclo di proventi illeciti, con l’analisi di operazioni finanziarie sospette e il coinvolgimento di più soggetti.
I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo – coordinati dalla locale Procura della Repubblica – hanno svolto un’articolata attività investigativa in materia di reati fallimentari, autoriciclaggio e reati tributari. L’indagine, avviata a seguito della querela presentata dal legale rappresentante di una società creditrice del fallimento di un’impresa in liquidazione e condotta dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bergamo, ha portato all’emissione di un Decreto di Sequestro Preventivo impeditivo, avente ad oggetto tutti i marchi industriali riconducibili alla società fallita. Marchi depositati... 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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