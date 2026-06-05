Riciclava proventi di reato a Dubai | liquidatore indagato anche per bancarotta fraudolenta ed evasione

Notizia in breve

Un liquidatore è indagato per riciclaggio di denaro proveniente da reati commessi a Dubai. L’indagine, condotta dalla Guardia di Finanza di Bergamo e coordinata dalla Procura locale, ha riguardato anche accuse di bancarotta fraudolenta ed evasione fiscale. Le indagini si sono concentrate su un’attività di riciclo di proventi illeciti, con l’analisi di operazioni finanziarie sospette e il coinvolgimento di più soggetti.