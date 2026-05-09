Le autorità hanno sequestrato l’Aumai, la catena di supermercati cinesi presente in diverse regioni italiane, a seguito di sospetti di bancarotta fraudolenta. La misura si inserisce in un’indagine che riguarda il possibile dissesto finanziario della società, nota per la sua diffusione sul territorio. Finora, non sono stati rese note ulteriori dettagli sulle accuse o sugli eventuali soggetti coinvolti.

Nuovi guai per il magnate di Aumai shopping, la nota catena di supermercati cinesi sparsi su tutto il territorio nazionale. Dopo essere stato arrestato nel maggio 2024 nell’ambito di un’inchiesta della procura di Monza per una frode fiscale milionaria, nelle scorse ore Chen Wenxu si è visto sequestrare d’urgenza il punto vendita di via Tadini a Brescia, a Campo Grande, e di Bovisio Masciago. A indagare stavolta è la guardia di finanza di Brescia - allora erano le Fiamme gialle di Monza - e la pm Claudia Passalacqua. L’ipotesi su cui lavorano inquirenti e investigatori, in attesa della conferma del sequestro probatorio da parte del gip e al momento di poche parole, è quella di una bancarotta fraudolenta.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sospetti di bancarotta fraudolenta, sequestrato l’Aumai

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