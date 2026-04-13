Eredità Agnelli chiesto il rinvio a giudizio per John Elkann Le accuse | truffa aggravata ai danni dello Stato ed evasione fiscale fraudolenta

La procura di Torino ha richiesto il rinvio a giudizio di John Elkann, noto come presidente di Stellantis ed Exor e nipote di Gianni Agnelli. Le accuse mosse contro di lui riguardano una presunta truffa aggravata ai danni dello Stato e un'evasione fiscale fraudolenta. La decisione segue le indagini condotte negli ultimi mesi, che hanno portato alla notifica di questa richiesta di giudizio formale.

Truffa aggravata ai danni dello Stato ed evasione fiscale fraudolenta. Sono questi i reati per i quali la procura di Torino ha notificato nei giorni scorsi la richiesta di rinvio a giudizio a John Elkann, nipote di Gianni Agnelli e presidente di Stellantis e di Exor. Un’inchiesta penale scaturita da un esposto della madre di Elkann, Margherita Agnelli de Pahlen, che in una causa civile anch’essa in corso a Torino rivendica l’eredità dei genitori: l’Avvocato e Marella Caracciolo. La procura subalpina ritiene di aver accertato la falsità della presunta residenza Svizzera della vedova di Gianni Agnelli, costituita per i pm con “artifizi e...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Eredità Agnelli, chiesto il rinvio a giudizio per John Elkann. Le accuse: truffa aggravata ai danni dello Stato ed evasione fiscale fraudolenta Eredità Agnelli, John Elkann verso il rinvio a giudizio per truffa ed evasione fiscaleEntro la metà di aprile, la procura di Torino potrebbe chiedere il rinvio a giudizio di John Elkann nell’ambito dell’inchiesta sull’eredità Agnelli e... Eredità Agnelli, respinta messa in prova per John Elkann dopo imputazione coatta per frode fiscale, si va verso rinvio a giudizioOra gli atti torneranno ai pm Marco Gianoglio, Mario Bendoni e Giulia Marchetti i quali avvieranno le procedure della chiusura indagini...