Riceve un bonifico da 20 miliardi sul conto mentre fa la spesa | ora è uno degli uomini più ricchi al mondo

Durante una sessione di spesa, un uomo ha scoperto di aver ricevuto un bonifico di 20 miliardi di dollari sul suo conto corrente. L'evento ha attirato l’attenzione, poiché questa cifra improvvisa lo ha portato a essere considerato tra le persone più ricche al mondo. La notizia si è diffusa rapidamente, senza che siano stati forniti dettagli sulla provenienza del denaro o sulle circostanze che hanno portato a questa operazione finanziaria.

Riceve un bonifico da 20 miliardi di dollari mentre fa la spesa e diventa improvvisamente uno degli uomini più ricchi del mondo. È quanto accaduto ad Ahmad Jahangard Takalo, 32 anni, residente nella città turca di Van. L’uomo stava facendo la spesa al mercato quando sul suo telefono è arrivata una notifica che lo avvisava di aver ricevuto 20 miliardi di dollari sul suo conto. Secondo quanto rivela Il Messaggero, tutto sarebbe nato da un malfunzionamento legato alla carta di credito e a un bonifico di origine sconosciuta. La somma ha collocato Ahmad tra i 100 uomini più ricchi del Pianeta: la posizione in questa speciale classifica, però, è durata poco. 🔗 Leggi su Tpi.it

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