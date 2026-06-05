Riccione capitale del tennis giovanile | al via il Super Next Gen Under 16-18
Al Tennis Club Riccione è iniziato il torneo Super Next Gen Under 16-18, dedicato ai giovani tennisti italiani. La competizione si svolgerà per una settimana e coinvolge atleti della categoria Under 16 e 18. L’evento vede la partecipazione di numerosi giovani promesse del tennis nazionale, che si sfideranno sui campi del club. La manifestazione rappresenta una delle tappe principali del circuito giovanile italiano.
Torna il grande tennis giovanile al Tennis Club Riccione che, per una settimana, sarà la capitale del movimento Under azzurro. Scatta infatti sabato (6 giugno), per concludersi il 14 giugno, sui campi del Club della Perla Verde la terza tappa stagionale del circuito Under 16-18 Super Next Gen. E’. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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