Riccione capitale del tennis giovanile | al via il Super Next Gen Under 16-18

Notizia in breve

Al Tennis Club Riccione è iniziato il torneo Super Next Gen Under 16-18, dedicato ai giovani tennisti italiani. La competizione si svolgerà per una settimana e coinvolge atleti della categoria Under 16 e 18. L’evento vede la partecipazione di numerosi giovani promesse del tennis nazionale, che si sfideranno sui campi del club. La manifestazione rappresenta una delle tappe principali del circuito giovanile italiano.