Tennis under 18 e benessere giovanile | il Torneo di Salsomaggiore 2026
A Salsomaggiore si terrà nel 2026 un torneo di tennis dedicato ai giocatori under 18, coinvolgendo giovani atleti provenienti da diverse regioni. L’evento si inserisce in un calendario sportivo dedicato alla promozione del benessere giovanile attraverso l’attività fisica. La competizione offrirà a ragazzi e ragazze l’opportunità di confrontarsi a livello agonistico, valorizzando l’importanza dello sport anche come strumento di crescita personale.
Fare sport fin da giovani è uno degli investimenti più preziosi che si possano fare per il proprio futuro, non solo se si desidera seguire un’eventuale carriera agonistica. Infatti, praticare un'attività fisica con regolarità, durante l'infanzia e l'adolescenza, lascia un'impronta duratura sul.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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