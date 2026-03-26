Dal 30 marzo al 6 aprile si svolgerà la 49ª edizione del Torneo Internazionale Giovanile Under 18 “Città di Firenze”, organizzato dal Circolo del Tennis Firenze 1898. La manifestazione prevede anche la prima edizione del torneo Itf Junior Wheelchair. La competizione coinvolge giocatori under 18 e atleti con disabilità in sedia a rotelle, con incontri che si terranno sui campi del circolo.

. La kermesse torna in Viale del Visarno da lunedì 30 marzo a lunedì 6 aprile (giorno di Pasquetta) e saranno 45 le nazionalità presenti alla storica manifestazione under 18 che si gioca sui campi delle Cascine. Accanto alla storica manifestazione giovanile si svolgerà per la prima volta il 1° Junior ITF Wheelchair che vedrà un tabellone maschile e uno femminile oltre alle gare di doppio. La tradizione del torneo è caratterizzata dalla presenza di tantissimi giovani tennisti che poi sono entrati nelle top ten del tennis mondiale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Il Circolo del Tennis Firenze 1898 ospiterà la 49ª edizione del Torneo Internazionale Giovanile Under 18 “Città di Firenze”

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