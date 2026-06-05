Riccardo la speranza tra i rovi | trovati indumenti vicino alla diga Modello e taglia coincidono

Da ilrestodelcarlino.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Indumenti intimi sono stati ritrovati tra i rovi vicino a una diga, con modello e taglia corrispondenti a quelli di Riccardo. La madre del ragazzo ha dichiarato che i boxer potrebbero appartenere a lui, riaccendendo la speranza di trovare il figlio vivo. I vestiti sono stati trovati in un’area isolata, lontana da abitazioni e percorsi frequentati. Le ricerche continuano nel tentativo di rintracciare Riccardo.

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Pesaro, 5 giugno 2026 –  Quei boxer trovati tra i rovi riaccendono la speranza della mamma di Riccardo: “Potrebbero essere suoi”. Domenica scorsa, durante una delle passeggiate che da 19 mesi compie quasi ogni giorno nella zona del Furlo, Federica Pambianchi ha notato un paio di boxer impigliati nella sterpaglia, a circa 400 metri dalla diga in direzione Fossombrone, vicino al fiume. Un ritrovamento che l’ha gelata: modello, colore e soprattutto taglia potrebbero essere compatibili con quelli indossati dal figlio Riccardo Branchini, il 19enne scomparso nella notte tra il 12 e il 13 ottobre 2024. La donna ha consegnato subito l’indumento ai carabinieri chiedendo che venga sottoposto all’esame del Dna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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