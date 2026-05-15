Mancato svuotamento della diga del Furlo Paolini replica alla mamma di Riccardo Branchini | La Provincia non dà priorità ai pesci ma ci sono delle norme da rispettare

In un caso recente, si è acceso un confronto tra un rappresentante della Provincia e la mamma di un giovane coinvolto in un episodio relativo alla diga del Furlo. La discussione riguarda il mancato svuotamento della diga, con il rappresentante che ha ribadito l’importanza di rispettare le normative in vigore, precisando che la priorità non viene data ai pesci ma alle regole da seguire. La donna ha sostenuto l’importanza di tutelare l’ambiente e le specie che vi abitano.

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ACQUALAGNA -«Nessuna priorità ai pesci, rispettiamo ciò che vive la famiglia. Ma i tecnici devono rispettare le normative». Il presidente della Provincia Giuseppe Paolini ha letto l'appello ad un ripensamento, arrivato da Federica Pambianchi, la mamma di Riccardo Branchini, il 20enne di Acqualagna scomparso un anno e mezzo fa. Paolini premette di «rispettare fino in fondo la tragedia che sta attraversando la famiglia di Riccardo». I parametri Ma quel passaggio riportato nella nota di via Gramsci sullo svuotamento della diga del Furlo, «incompatibile con gli obiettivi di tutela del sito e non realizzabile nelle condizione rappresentate dal gestore dell’invaso», non cambia. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Mancato svuotamento della diga del Furlo, Paolini replica alla mamma di Riccardo Branchini: «La Provincia non dà priorità ai pesci ma ci sono delle norme da rispettare» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Riccardo Branchini, la diga del Furlo non sarà svuotata (per tutelare i pesci). La mamma del ragazzo scomparso: «Ripensateci»ACQUALAGNA Non c'era ancora una data ufficiale, ma lo svuotamento della diga del Furlo sarebbe dovuto iniziare la prossima settimana. Furlo, stop allo svuotamento per cercare Riccardo Branchini: la Provincia blocca EnelPesaro, 13 maggio 2026 – Stop della Provincia allo svuotamento dell’invaso del Furlo per cercare Riccardo Branchini: alle condizioni indicate da Enel... Mancato svuotamento della diga del Furlo, Paolini replica alla mamma di Riccardo Branchini: La Provincia non dà priorità ai pesci ma ci sono delle norme da rispettareACQUALAGNA Nessuna priorità ai pesci, rispettiamo ciò che vive la famiglia. Ma i tecnici devono rispettare le normative. Il presidente della Provincia Giuseppe ... corriereadriatico.it Ricerche di Riccardo Branchini, stop allo svuotamento del Furlo. L’ira della mamma: I pesci sono più importanti di mio figlio?Pesaro, la Provincia blocca Enel: l’intervento sull’invaso è incompatibile con la tutela della Riserva naturale. Possibile rimodulare i tempi, ma servono nuove garanzie e l’ok della Regione. Lo sfog ... ilrestodelcarlino.it