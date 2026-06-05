Riapre l' osteria di Erbonne | nel magico borgo con 7 residenti torna una tappa amata da escursionisti e buongustai e cerca personale

Notizia in breve

Dopo sette mesi di chiusura per lavori di ristrutturazione, è stata riaperta l’Osteria del Valico di Erbonne, situata in un borgo con sette residenti. La struttura è una tappa frequentata da escursionisti e buongustai che percorrono i sentieri della Valle Intelvi, dove si respira un’atmosfera di tempi passati.