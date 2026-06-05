Riapre l' osteria di Erbonne | nel magico borgo con 7 residenti torna una tappa amata da escursionisti e buongustai e cerca personale
Dopo sette mesi di chiusura per lavori di ristrutturazione, è stata riaperta l’Osteria del Valico di Erbonne, situata in un borgo con sette residenti. La struttura è una tappa frequentata da escursionisti e buongustai che percorrono i sentieri della Valle Intelvi, dove si respira un’atmosfera di tempi passati.
Dopo sette mesi di chiusura dovuti alla ristrutturazione dello stabile, ha riaperto oggi l'Osteria del Valico di Erbonne, storico punto di riferimento per chi ama passeggiare tra i boschi della Valle Intelvi e scoprire luoghi dove il tempo sembra essersi fermato.Il locale si presenta con un look. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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