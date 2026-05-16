Narco la chiesa riapre dopo 10 anni | torna il culto nel borgo

Dopo dieci anni di chiusura, la chiesa nel borgo riapre le sue porte e torna ad accogliere i fedeli. La riapertura avviene con una celebrazione che si terrà presto, ma non è ancora stato annunciato ufficialmente chi presiederà la funzione. I lavori di ristrutturazione sono stati finanziati attraverso fondi pubblici e donazioni private, secondo quanto si è appreso. La comunità locale si prepara a riprendere le attività religiose all’interno dell’edificio, che era stato chiuso per motivi di sicurezza e manutenzione.

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? Domande chiave Chi presiederà la celebrazione per segnare questo ritorno alla comunità?. Come sono stati finanziati i lavori dopo dieci anni di chiusura?. Perché la riapertura cambierà le dinamiche sociali del borgo?. Quali impatti avrà questo evento sulle future festività locali?.? In Breve Messa presieduta dall'arcivescovo Renato Boccardo domenica 17 maggio alle ore 11:30.. Restauro finanziato dal Commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma 2016.. Ritorno del culto nella Pievania dei santi Felice e Mauro.. Riapertura segna il passaggio dalla fase cantiere alla normalità sociale del borgo.. La comunità di Sant’Anatolia di Narco riaprirà la propria chiesa principale domenica 17 maggio alle ore 11:30, segnando il termine di un periodo di attesa durato dieci anni dal sisma. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Narco, la chiesa riapre dopo 10 anni: torna il culto nel borgo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video DAL 1983 LA RASSEGNA STAMPA LOCALE di mirko mezzacasa. L'ORIGINALE Sullo stesso argomento Grottaminarda, riapre al culto la chiesa di San Michele ArcangeloSi è tenuta ieri a Grottaminarda la sentita cerimonia di benedizione del Campanile e riapertura al culto della Chiesa di San Michele Arcangelo. Teatro Ringhiera: dopo 10 anni, Milano lo riapre nel 2027Il Teatro Ringhiera, storico presidio culturale del quartiere Abbiategrasso a Milano, sta per tornare alla vita dopo un decennio di chiusura iniziata... Riapre la chiesa di San Marco Evangelista, festa per la comunità di MaltignanoDopo oltre un anno di lavori, riapre ufficialmente al culto la chiesa di San Marco Evangelista a Caselle di Maltignano, punto di riferimento religioso e comunitario per l'intero territorio. Gli ... ansa.it