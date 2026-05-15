Non male una seduta a tre con Carfagna e Gelmini Zabatta | Da La Russa machismo da osteria

Durante un recente convegno, le dichiarazioni del presidente del Senato sono state al centro di discussioni per aver descritto le parole di due ministre come indicative di un atteggiamento maschilista, paragonandole a comportamenti tipici di un ambiente da osteria. Un commento di un parlamentare ha commentato una riunione tra tre figure politiche, definendola “non male”. La discussione si è concentrata sul linguaggio e sui toni usati dall’esponente istituzionale, suscitando diverse reazioni tra gli osservatori politici.

"Le parole di Ignazio La Russa al convegno 'SAFE' non sono l'ennesima gaffe istituzionale, ma la misura esatta del suo machismo da osteria. Che la seconda carica dello Stato si senta in diritto di ironizzare su una 'seduta a tre' con le colleghe Carfagna e Gelmini è di uno squallore rivoltante. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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La Russa: Non male una seduta a tre con Carfagna e Gelmini

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