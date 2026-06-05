Riapre al pubblico il sacrario della Gran Madre custode dei resti di 3.851 soldati | quando visitarlo
Il Sacrario della Gran Madre di Torino è stato riaperto dopo interventi di riqualificazione finanziati con 400mila euro. Il monumento custodisce i resti di 3.851 soldati della Prima guerra mondiale. Ora è di nuovo accessibile ai visitatori, che possono trovare nomi e storie di soldati caduti nel conflitto. La riapertura segna la fine dei lavori di ristrutturazione e il ritorno del sito alla fruizione pubblica.
Dopo gli interventi di riqualificazione, per cui la città di Torino ha investito 400mila euro, a Torino ha riaperto al pubblico il Sacrario militare della Gran Madre di Torino, custode di nomi e storie di soldati caduti durante la Prima guerra mondiale. Nel corso della cerimonia inaugurale di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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