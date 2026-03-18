Il villaggio operaio di Crespi d'Adda, sito patrimonio dell’umanità dal 1995, riapre le porte al pubblico con una nuova stagione di visite guidate. La località, situata in provincia di Bergamo, si prepara ad accogliere i visitatori con diverse proposte che combinano elementi storici, culturali e innovativi. L’apertura è prevista per il 2026, con un calendario di eventi e percorsi aggiornati.

Il villaggio operaio di Crespi d'Adda (Bergamo), da trent’anni Patrimonio Unesco dell’Umanità, apre la stagione delle visite guidate con tante proposte e novità che accompagnano il visitatore in un viaggio tra storia, cultura e innovazione. Dove si trova. Situato a Capriate San Gervasio, in provincia di Bergamo, a pochi chilometri da Milano, con le visite guidate organizzate dall’Associazione Crespi d’Adda, è possibile vivere un’esperienza unica tra passato e futuro. Realizzato a fine Ottocento per gli operai e le maestranze del grande cotonificio fondato da Cristoforo Crespi, tra il fiume Adda e il Brembo, Crespi d’Adda è un luogo straordinario, testimone di una stagione industriale e sociale unica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Riapre il villaggio operaio di Crespi d'Adda: le novità del 2026 e quando visitarlo

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