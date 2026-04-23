25 Aprile a Torino | cerimonie al Cimitero Monumentale e riapertura straordinaria del Sacrario della Gran Madre

A Torino, il 25 aprile si svolgeranno cerimonie al Cimitero Monumentale e sarà aperto straordinariamente il Sacrario della Gran Madre. La città si prepara a celebrare il Giorno della Liberazione con diverse iniziative ufficiali e culturali, dedicate alla memoria della Resistenza. Gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle tradizioni e vedranno la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini.

In occasione del Giorno della Liberazione, Torino si prepara a onorare la memoria della Resistenza con un ricco programma di appuntamenti istituzionali e culturali. Sabato 25 aprile 2026, le celebrazioni inizieranno al Cimitero Monumentale con il tradizionale corteo tra i luoghi simbolo della.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate 25 aprile: al sacrario della Brigata Maiella la memoria della Liberazione guarda al futuroIl sacrario della Brigata Maiella di Taranta Peligna torna a ospitare una giornata di celebrazioni dedicata alla memoria della Resistenza e ai valori... Zona gialla per le cerimonie olimpiche: 3 giorni di riapertura straordinaria per richiedere il passLe autorizzazioni per l'accesso possono essere richieste anche sabato 14, domenica 15 e lunedì 16 febbraio, attraverso il sito del Comune di Verona:... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La fiaccolata e il Festival della libertà: tutte le iniziative in programma il 25 aprile a Torino; Festa della Liberazione a Torino: oltre 40 appuntamenti in città per celebrare il 25 aprile tra storia e musica (programma, eventi fino al 14 maggio); 25 aprile a Torino, il programma delle iniziative per la Festa della Liberazione; Torino celebra il 25 Aprile: gli appuntamenti tra memoria, cultura e Resistenza. 25 Aprile a Torino: cerimonie al Cimitero Monumentale e riapertura straordinaria del Sacrario della Gran MadreProgramma del 25 aprile 2026 a Torino: cerimonie al Monumentale, canti partigiani e riapertura straordinaria del Sacrario dei Caduti alla Gran Madre ... torinotoday.it 25 Aprile 2026 a Torino: il programma degli eventi per la Festa della Liberazione, dalla fiaccolata ai concertiAnche quest’anno Torino celebra la Festa della Liberazione con un ricco programma di appuntamenti su tutto il territorio cittadino, partito giovedì 16 aprile 2026 e che culmina con i festeggiamenti di ... mentelocale.it Il giorno 16 maggio 2026 alle ore 10:00, davanti al Cimitero Monumentale di Forlì, in occasione dei 50 anni dalla scomparsa del Campione Otello Buscherini, gli amici e gli amanti del motociclismo si troveranno per posare una corona d’alloro dove riposa il no - facebook.com facebook