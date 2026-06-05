Riaperto il ponte di Casteldebole nuovo percorso pedonale e più illuminazione

Il cavalcaferrovia di via Casteldebole è stato riaperto questa mattina al transito in entrambi i sensi di marcia. Sono stati completati lavori per un nuovo percorso pedonale e un’illuminazione più efficace. La riapertura è stata effettuata alla presenza di un assessore ai Lavori Pubblici. I lavori sono stati conclusi senza incidenti e senza ulteriori comunicazioni ufficiali.

Bologna, 5 giugno 2026 – È stato riaperto questa mattina al transito in entrambi i sensi di marcia, alla presenza dell'assessore ai Lavori Pubblici Simone Borsari, il cavalcaferrovia di via Casteldebole. Si sono conclusi così gli importanti interventi di manutenzione straordinaria iniziati lo scorso novembre. Investimento da 420mila euro. L’opera, partita con uno stanziamento iniziale di 370 mila euro, ha richiesto un investimento finale di circa 420mila euro a causa di alcune varianti resesi necessarie in corso d'opera per garantire la massima stabilità della struttura e sicurezza alla circolazione. Consolidamento delle scarpate su via Salvemini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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