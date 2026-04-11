Il Nodo di Rastignano ’raddoppia’ Ponte Bailey pedonale e parcheggi

Il Nodo di Rastignano è stato oggetto di interventi di ampliamento e miglioramento. È stato aggiunto un ponte Bailey pedonale e sono stati realizzati nuovi spazi di parcheggio. I lavori sono stati presentati ieri mattina in una cerimonia alla presenza di un rappresentante dell'amministrazione comunale. L'intervento riguarda anche l'installazione di strutture temporanee e nuove aree di sosta per i veicoli.

Il ponte Bailey pedonalizzato e nuove aree parcheggio. Ieri mattina, alla presenza dell’assessore comunale alla Nuova mobilità, Michele Campaniello, e della presidente del quartiere Savena, Marzia Benassi, è stata inaugurata la nuova viabilità comunale di via del Paleotto, al confine tra Bologna e Rastignano, prima frazione di Pianoro. La strada, da ora, sarà aperta al traffico con nuove aree di sosta a servizio del territorio e la pedonalizzazione del ponte Bailey. L’opera, realizzata dalla Città Metropolitana di Bologna nell’ambito del Nodo di Rastignano – 2° lotto, e recentemente presa in carico dal Comune, rappresenta un importante intervento di completamento della rete viaria dell’area sud-est della città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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NODO DI RASTIGNANO Nodo di Rastignano: inaugurata stamani la nuova via del Paleotto e il parcheggio di via Torriane. Comunicato congiunto Comune-Città metropolitana di Bologna. Oggi è stata inaugurata la nuova viabilità comunale di via del Paleotto, - facebook.com facebook