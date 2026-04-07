Nuovo corrimano al Castello di Campogialli più sicurezza per l’accesso pedonale

Il Comune di Terranuova Bracciolini ha installato un nuovo corrimano sulla rampa di accesso al Castello di Campogialli. L’intervento è stato completato il 7 aprile 2026 e mira a migliorare la sicurezza per le persone che usufruiscono dell’accesso pedonale alla struttura storica. La modifica riguarda esclusivamente la messa in posa del nuovo elemento lungo la rampa.

Arezzo, 7 aprile 2026 – Il Comune di Terranuova Bracciolini ha completato l’intervento di installazione del nuovo corrimano lungo la rampa di accesso al Castello di Campogialli. L’opera, pensata per migliorare la sicurezza e la fruibilità del percorso pedonale, rappresenta un ulteriore passo nella valorizzazione del sito storico. L’intervento ha richiesto tempistiche più estese del previsto a causa della necessità di ottenere l’autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, come previsto dalla normativa. Un iter obbligato, vista la rilevanza storico-artistica del contesto. Una volta completate le procedure, i lavori sono stati realizzati con una soluzione progettuale compatibile con l’ambiente esistente e rispettosa delle esigenze di tutela. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuovo corrimano al Castello di Campogialli, più sicurezza per l’accesso pedonale Zorzi: “Più decoro e sicurezza sulla strada di accesso al Cimitero di Maccarese”Fiumicino, 15 gennaio 2025 – “Sono iniziati i lavori di rifacimento del manto stradale sulla principale arteria che conduce al Cimitero di Maccarese. MetroMare, manca un accesso pedonale sicuro alla stazione di Ostia AnticaRaggiungere l’ingresso della stazione di Ostia Antica, per i pedoni che provengono da Stagni di Ostia, può rivelarsi un’operazione molto complicata.