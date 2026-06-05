L’amministratore delegato di Rheinmetall ha annunciato che la produzione di un tipo di munizioni in Germania ha superato quella negli Stati Uniti. La notizia arriva mentre l’azienda tedesca punta a impiegare più lavoratori provenienti dal settore automobilistico. Rheinmetall, specializzata nel settore della difesa, sta riorganizzando le proprie risorse e capacità produttive in Europa, con l’obiettivo di aumentare la produzione di munizioni e ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti.

di Giacomo Gabellini Recentemente, l’amministratore delegato del colosso tedesco della difesa Rheinmetall Armin Papperger ha dichiarato che la produzione tedesca di un certo tipo di munizioni ha superato quella statunitense. Inondata di ordinativi pubblici a partire dall’invasione russa dell’Ucraina, Rheinmetall ha costantemente espanso la propria capacità produttiva costruendo nuovi impianti e dotandosi di macchinari di ultima generazione. Come risultato, la produzione annua proiettili di artiglieria da 155 mm è aumentata da 70.000 a 1,1 milioni di unità; quella di munizioni per veicoli corazzati, da 800.000 a 4 milioni di unità; quella di camion militari, da 600 a 4. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Rheinmetall, la Germania sfida gli Usa sulla produzione di munizioni: ora punta ad assorbire i lavoratori dell’automotive

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Rheinmetall senza limiti, ora punta anche alle nuove fregate della Germania

Il commercio è la punta dell’iceberg, la vera sfida Usa-Cina è sistemica. L’analisi di FatigusoIl commercio tra Stati Uniti e Cina rappresenta solo la parte visibile di una sfida più ampia tra le due potenze.

Si parla di: Rheinmetall, la Germania sfida gli Usa sulla produzione di munizioni: ora punta ad assorbire i lavoratori dell'automotive.

Rheinmetall, la Germania sfida gli Usa sulla produzione di munizioni: ora punta ad assorbire i lavoratori dell’automotiveIl colosso tedesco della difesa Rheinmetall supera gli Usa e punta ad assorbire i lavoratori dell'auto in crisi ... ilfattoquotidiano.it

Perché la tedesca Rheinmetall si sbarazza della divisione automotiveRheinmetall dice addio all'automotive e si sciopera oggi davanti alla Pierburg (dal 1986 parte del gruppo tedesco) di Livorno. startmag.it