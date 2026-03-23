Rheinmetall si conferma una delle aziende più strategiche d’Europa e ora rilancia la sua proiezione nel quadro della trasformazione del piano tedesco per il riarmo in processo industriale a tutto campo, puntando a un’importante espansione al settore navale. Rheinmetall, sinonimo del riarmo tedesco. Dopo un boom nella produzione di munizioni e asset di artiglieria, dopo l’ambizioso progetto del carro armato Panther KF-51 che assieme ai veicoli da combattimento Lynx anche l’Italia metterà in linea nella rinnovata sinergia con Leonardo e dopo l’estensione del gigante di Dusseldorf al programma F-35, ora Rheinmetall mira a essere prime contractor nella corsa alle nuove fregate della Marina tedesca. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Rheinmetall senza limiti, ora punta anche alle nuove fregate della Germania

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